«الدفش مفتلوش شقوق».. كيف تفهم المصطلحات السرية بين تجار الذهب؟

يستحوذ الذهب على جزء كبير من اهتمامات المصريين، باعتباره سلعة ثمينة متعددة الاستخدام، فهو مصدر للثروة وادخار الأموال، فضلًا عن كونه المعدن الأكثر استخدامًا في الحلي والزينة عند السيدات.

لم يترك اليهود للمصريين مبادئ حرفة صناعة تشكيل الذهب فحسب، بل تركوا مع الصناعة قاموس مفردات ومصطلحات عبرية، للتعامل بين التجار والعاملين في المجال فقط، لا يفهمها إلا من له علاقة بتجارة الذهب.

معنى مصطلح «الدفش اللي في شللك شئال»

من بين هذه المصطلحات، «الدفش اللي في شللك شئال» وتعني أن الزبون الذي يقف في محلك لص، «أشفور» أي رديء، و«افقسلوا» تعني اطرده، وتٌعد هذه المصطلحات والمفردات العبرية، المنتشرة في حي الصاغة، إرثا كبيرا تركه اليهود للمصريين ليستخدمونه فيما بينهم في تجارة الذهب، بحسب مؤلف كتاب «أي سيم» للراحل محمد علي جمعة، عن اللغات السرية لأصحاب المهن.

صناعة وتجارة الذهب

تعود تجارة وصناعة تشكيل الذهب إلى عام 1848، إذ كانت بدايتها على يد التجار اليهود، في «حارة اليهود» بمنطقة الجمالية، قبل أن يتركوا مصر ويرث المسلمون والمسيحيون الصنعة.

حي الصاغة في حارة اليهود

يُعتبر حي الصاغة أحد الأحياء والأماكن الشهيرة في حارة اليهود التابعة لمنطقة الجمالية، ويجمع هذا الحي المئات من صنايعية الذهب والفضة وآلاف الورش الصغيرة والكبيرة.

حجم إنتاج حي الصاغة من الذهب

يقدر حجم إنتاج حي الصاغة، الذي بدأ فيه التجار اليهود صناعة الذهب منذ مئات السنين بأكثر من 80% من المشغولات الذهبية في مصر.

لغة تجار الذهب

تتضمن لغة الصاغة المصريين، الكثير من المصطلحات التي تعود لفترة تجار الذهب اليهود، مثل «أدمون» التي تعني الذهب المستعمل ومن العبرية «كادمون» أي قديمة، و«شال» أو «شالي» وفي العبرية القديمة تعني التملك أو الاستحواذ، بخلاف مسميات الأرقام وأسماء أيام الأسابيع العبرية.

مفردات ومصطلحات الذهب بالعبرية

من بين الجُمل والعبارات التي يستخدمها تجار الصاغة، «الدفش مفتلوش شقوق» وتعني «الزبون لا يمتلك أموالا»، فكلمة «دفش / دفشة» تعني زبون أو زبونة، وكلمة «يافت» تعني في العبرية جيد، وكلمة «أشفور» التي تعني رديء، و«شقوق» تعني أموال، أما كلمة «أدمون» فتستخدم للإشارة إلى الذهب المستعمل، و«شفر» تعني نصب، و«شئال» وتعني لص، أما «يشتئلك» فبمعنى يسرقك، و«بندقي» تعني الذهب الخام، و«ساندوتش» تعني ذهب مغشوش، و«حيسة» معناها نصف جرام، و«مشط» تعني عشرين.