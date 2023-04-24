أسعار سبائك الذهب اليوم.. تبدأ من 15 ألفا إلى 3 ملايين جنيه

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، استقرارا داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية تذبذبا في الأسعار، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا ومربحا في نفس الوقت، وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 306 ألفًا و395 جنيهًا لسبيكة الـ100 جرام، و3 ملايين و350 ألفًا و55 جنيهًا لسبيكة الألف جرام، و15 ألفًا و520 جنيهًا لسبيكة الـ5 جرامات، و757 ألفًا و965 جنيهًا لسبيكة الـ50 جرامًا، و30 ألفا و965 جنيهات لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 756 ألفا و625 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم 2834 جنيهًا، وعيار 22 الأكثر نقاءً 2598 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية، كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2480 جنيهًا.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، يبلغ 2126 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 لـ1653 جنيهًا، بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1417 جنيهًا.