حبس تاجر مخدرات في الإسماعيلية بعد ضبطه بـ4 كيلو «حشيش»

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بهدف الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص يقيم بمحافظة شمال سيناء، وبحوزته 4 كيلوجرمات من مخدر الحشيش و مبلغ مالي و هاتفي محمول و سيارة ربع نقل، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 200 ألف جنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم

من جهته، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم»، أنَّ العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الإتجار بها.