تخفيف ضغوط المياه في 13 قرية بمركزي إهناسيا وبني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن تخفيف ضغوط المياه عن 13 قرية في مركزي إهناسيا وبني سويف، غدًا الثلاثاء، من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك لوجود أعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد، وتوقف محطتي مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز إهناسيا.

ضعف المياه في 13 قرية ببني سويف

وأشارت شركة المياه ببني سويف إلى أن القرى والأماكن المقرر ضعف المياه بها هي معصرة نعسان، قاي، شاويش، كوم الرمل، العووانة، مدينة إهناسيا بمركز إهناسيا، مطار دنديل، إبشنا، الحاجر، باها، السعادنة، و توابعها في مركز بني سويف.

وأشارت الشركة إلى وجود أعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد وتوقف محطتي مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز أهناسيا.

توفير سيارات مياه نقية

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، مع استقبال الاستفسارات والشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

من جانبها أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، على أن الشركة تجري أعمال صيانة باستمرار وفق خطة مسبقة من أجل ضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب، مع إخطار المواطنين أولا بأول بمواعيد الصيانة وما يترتب عليها من قطع المياه أو ضعفها حتى يتمكنوا من تخزين احتياجاتهم من المياه.