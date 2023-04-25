رسام شاب يوثق نجاح دراما رمضان 2023 ببورتريه لمحمد رمضان ومنى زكي

لا تزال مسلسلات رمضان 2023 تضفي بظلالها على المشهد المصري حتى بعد انتهاء عرض المسلسلات بسبب التأثير الكبير الذي تركته في نفوس المواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعبَّر الكثيرون بطريقتهم الخاصة عن ارتباطهم بالمسلسلات من خلال الاحتفالات أو رسم صور للفنانين مثلما فعل الشاب إسلام شكري الذي قرر رسم الفنانين احتفاء بنجاح مسلسلاتهم خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان 2023.

رسم الفنانين في دراما 2023

وعبَّر الرسام الشاب إسلام شكري عن إعجابه بدراما شهر رمضان من خلال رسم عدد من الفنانين الذين ارتبط بهم طوال الموسم الرمضاني المميز، ومن بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة منى زكي والفنان حمادة هلال، وهي الصور التي لقيت ترحيباً من المعجبين بسبب دقة الرسومات التي عبرت عن شخصيات الفنانين في دراما رمضان 2023.

وقال إسلام شكري، إن دراما رمضان 2023 بها العديد من الأعمال الفنية المميزة وابتي من بينها مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي «انبهرت جدا الفنانة منى زكي مش بس بالأداء لكن اختيارها للموضوع وعرضه بشكل إنساني خلاني أتعاطف جدا مع القضية ودا السبب الرئيسي لرسمها»، وأيضا مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال والذي استطاع جذب الكثير من المشاهدين وهو ما دفعني على رسمه.

مسلسل جعفر العمدة نجح في خلق حالة بين الجماهير

وأضاف «شكري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أهم الأعمال التي تم عرضها في دراما رمضان 2023 هو مسلسل جعفر العمدة والذي استطاع خلق حالة بين الجمهور، مؤكداً أنه من عشاق الفنان محمد رمضان وقام برسمته أكثر من مرة وبسبب نجاحة الكبير قررت أرسمة مرة ثانية.