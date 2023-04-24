استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بعد انخفاضها 3 مرات

استقرت أسعار الذهب اليوم خلال نهاية التعاملات اليومية في السوق المحلية، وذلك عقب انخفاض سعر الذهب 3 مرات على التوالي بقيمة تقدر بـ40 جنيها للجرام الواحد من عيار 21.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، آخر أيام عيد الفطر المبارك، 2480 جنيها للجرام في محال الصاغة، بسبب توقّف تداولات الأسعار في الوقت الحالي، وانخفاض حركة البيع والشراء نظرا لفترة الأعياد والإقبال بشكل أكبر على التنزه والاحتفال.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2834 جنيها للجرام في نهاية التعاملات، كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 2126 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الأحد، 19 ألفا و840 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في 8 أسابيع، إذ أغلقت التداولات تحت مستوى 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط، وتغير في توقعات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وسجلت اليوم مبلغ 1983 دولارا للأوقية.