برنامج ومواعيد حفلات دار الأوبرا في عيد الفطر.. بينها حفل كوكب الشرق

باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية تقدمها دار الأوبرا المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تتنوع بين حفلات غنائية وموسيقية تلبي رغبات جميع الفئات.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد الحفلات الفنية لدار الأوبرا المصرية خلال إجازة عيد الفطر.

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

يقام الحفل الخميس 27 ابريل الساعة 8 مساءً بمسرح معهد الموسيقي العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

وتكون التذاكر متاحة بشباك التذاكر بدار الأوبرا أو أون لاين من هنا.

حفل كوكب الشرق

يقام حفل كوكب الشرق يوم الجمعة 28 أبريل الساعة الـ8 مساءً بالمسرح الكبير وتقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى بمشاركة نجوم الفرقة وقيادة المايسترو حازم القصبجي.

حفل أوركسترا وتريات

يقام حفل أوركسترا وتريات في أوبرا الإسكندرية يوم السبت 29 أبريل 2023، وتتراوح أسعار التذاكر بين 40 و55 و70 جنيها.

تذاكر حفلات دار الأوبرا

ونوهت دار الأوبر المصرية بأنّ تذاكر حفلاتها على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور متاحة فقط في شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية وأونلاين، وهي غير مسؤولة عن أي تذاكر يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

- تذاكر الحفلات متاحة للجمهور، من خلال المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية.

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام الثامنة والنصف.

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.