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ياسين التهامي في حفل جديد بدار الأوبرا الخميس المقبل

كتب:

إلهام زيدان
01:46 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
ياسين التهامى

ياسين التهامى

تتوالى فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، إذ يقام مساء الخميس 13 أبريل بالقاهرة والإسكندرية 3 عروض متنوعة. 

قصائد المديح النبوى والابتهالات

في التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية .

وفي نفس الموعد يقام علي مسرح معهد الموسيقي العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي ويتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية 

كما يشهد مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم مختارات من اعمال الطرب العربى الشهيرة التي أبدعها كبار الملحنين.

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.