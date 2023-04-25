بيلاروسيا: لن نعارض إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

قال مندوب بيلاروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف إنه لن يعارض إمكانية نقل مقر المنظمة من نيويورك ، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أشياء عملية.

ريباكوف: نقل مقر الأمم المتحدة سيتطلب تكاليف كبيرة

وأكد ريباكوف، أن نقل مقر الأمم المتحدة، سيتطلب تكاليف كبيرة ومن الضروري إيجاد مدينة تتسع لمقر المنظمة والعديد من الوفود، مشيرا إلى أن إذا كانت هناك دولة ما تتبع سياسة الولايات المتحدة، فلن يتغير شيء على الإطلاق من نقل المقر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية الروسية، على لسان نائب الوزير سيرجي ريابكوف، على خلفية تصريحات رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، حول تبادل الأسرى «الكل مقابل الكل»، وأن البلدين تقتربان من تنفيذه، أن «موسكو» تفعل كل ما بوسعها لضمان عودة الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر إلى ديارهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أشارت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن الحقيبتين المشبوهتين اللتين عثر عليهما بالقرب من مبناها، لم يتم الكشف عن أي شيء خطير فيهما، فيما اعادت السلطات فتح الطريق أمام السفارة.

امرأة مجهولة تترك حقيبتين أمام مبنى السفارة الروسية

وفي وقت سابق، أشارت مصادر، إلى أن امرأة مجهولة تركت حقيبتين أمام مبنى السفارة الروسية بواشنطن، فيما تم استدعاء خبراء المتفجرات.

وقال مصدر في سفارة «موسكو» لدى «واشنطن»، إن خبراء المتفجرات اكتشوا أغراض شخصية في الحقيبتين، مضيفا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن لم تكن هناك أي عبوات ناسفة.