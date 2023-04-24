روسيا: الناتو أداة حرب لا سلام ونفضل نقل الأمم المتحدة إلى مكان محايد

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، حلف شمال الأطلسي «الناتو» بأنه يشكل «أداة حرب لا سلام»، مؤكداً أن الحلف العسكري كان دائماً ما يتواجد بالقرب من حدود روسيا.

الناتو ليس أداة سلام

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الاثنين، أن "الناتو ليس أداة سلام، بل أداة للمواجهة، لقد تم تصور الناتو وتصميمه وتنفيذه بهذه الطريقة كأداة للمواجهة، إنه آلة حرب، وكان يقترب باستمرار من حدودنا»، وتابع بقوله: «الغرب يكذب بأنه لم تكن هناك تسع موجات لتوسع الناتو».

رغبة روسيا في نقل مقر الأمم المتحدة إلى مكان آخر

وفي سياق آخر، قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليشيف، إن بلاده ترغب في نقل مقر الأمم المتحدة إلى مكان أكثر حيادية، مثل جنيف أو فيينا.

وأضاف إليشيف - لوكالة أنباء «تاس» الروسية: «نفكر في الأمر، أولاً إنها رحلة أقصر، وثانيًا النمساويون والسويسريون أكثر حيادية، رغم ما يفعلونه الآن، لكننا لم نجد دعمًا من غالبية الدول الأعضاء».

وفي وقت سابق ، واجه الوفد الروسي المرافق لوزير الخارجية، سيرجي لافروف، الكثير من المشاكل في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة للسفر إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، برئاسة روسيا، في 24 و25 أبريل الجاري، ولم يتم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية.