العالم يهتز «عرض مستمر».. زلازل تضرب عددا من دول العالم

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، سجلها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وسجلها عبر موقع الإلكتروني على الإنترنت.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزات ضعيفة في عدد من الدول حول العالم تراوحت قوتها ما بين 1.6 درجة و4.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي رصد الأوروبي المتوسطي، وقعت بقوة درجة على مقياس ريختر بعمق كيلومتر.

ونرصد أهم الهزات الأرضية التي شهدها العالم خلال الساعات القليلة الماضية:

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات.

إندونيسيا:

شهدت منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، هزة أرضية بقوة 3 درجات بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كوريا الجنوبية:

شهدت كوريا الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على عمق 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.

هزة أرضية تضرب جنوب شرق ماتي بالفلبين

الفلبين:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة، جزيرة مينداناو، على عمق 126 كيلومترا، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 165 كيلومترا جنوب شرق مدينة ماتي.

إسبانيا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي وقوع بؤرة الهزة، على مسافة 51 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فيجو شمال غرب البلاد.

هزة أرضية تضرب بورتريكو.. عمقها 13 كيلومتر

الولايات المتحدة:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتريكو الأمريكية على عمق 13 كيلومتر.

وأشار رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة على مسافة 13 كيلومتر غرب مدينة بونس.

أمريكا الوسطى:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر، منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا على عمق 29 كيلومتر، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 16 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من أل بالمار في بنما، و233 كيلومتر جنوب شرق سان خوسيه بكوستاريكا.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر، بالقرب من ساحل نيكاراجوا على عمق 15 كيلومتر، على مسافة 123 كيلومتر جنوب غرب مسايا.