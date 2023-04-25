الأرصاد: استقرار حالة الطقس.. ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استقرار حالة الطقس مضيفة في بيان لها «تبقي الأجواء كما هي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

درجات الحرارة اليوم

وبشان درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية فتأتي كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 25 - 12

- رفح 29 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 19

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 26 - 13

- السلوم 25 - 14

- سيوة 33 - 15

- رأس غارب 30 - 20

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 30 - 21

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 35 - 19

- الأقصر 35 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 21