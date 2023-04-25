أرخص شهادة استثمار في مصر.. حد أدنى 500 جنيه ولمدة عام

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم خدماته المصرفية المميزة لعملائه، حيث أعلن البنك عن طرح أرخص شهادة استثمار بين البنوك المصرية الأخرى بمدة أقل، وهي شهادة استثمار «ب»، بحد أدنى 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عام واحد فقط.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري في شهر أبريل 2023، على شهادة استثمار «ب»، لمدة عام، تكون دورية صرف العائد شهري.

سعر العائد على أرخص شهادة في مصر

وسعر العائد على شهادة استثمار «ب»، 11%، حيث أن هذه الشهادة تصدر للأشخاص الطبيعيين والأجانب البالغين والقصر، ويتيح البنك الأهلي المصري فرصة الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للتعليمات وأسعار العائد في تاريخ الاقتراض، ويتم الاسترداد في نهاية المدة بكامل قيمتها الإسمية، كما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر على الشهادة، وحسب القيم الاستردادية المقررة في هذا الشأن.

مميزات أرخص شهادة في مصر

ومن مميزات شهادة استثمار «ب»، بحسب وصف البنك الأهلي المصري، صرف عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة، يُحدد بحسب السعر السائد عند تاريخ إصدار الشهادات، ويمكن أن تُجدد الشهادة بعد انتهائها بشكل تلقائي ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.