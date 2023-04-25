أعمال الفنان عبد الهادي الجزار في ندوة بمكتبة مصر العامة.. 8 مايو المقبل

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة فنية تتناول العرض التقديمي الأول، ما قبل الإصدار النهائي، لكتاب توثيقي حول أعمال الفنان عبد الهادي الجزار، أستاذ التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، والتي تنظمها مؤسسة «أراك»، للفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023 في الساعة السادسة مساء.

كتاب عبد الهادي الجزار

الكتاب التوثيقي عبارة عن دراسة وتوثيق تقدمه الناقدة الفرنسية الشهيرة فاليرى ديدييه والباحث في شئون الفن المصري الحديث الدكتور حسام رشوان، ومن المتوقع صدور الكتاب خلال الأشهور المقبلة، ليضم تاريخ وأعمال والمشوار الفني الكبير للتشكيلي عبد الهادي الجزار (1925- 1966).

وتتضمن الندوة عرض الدراسة النقدية الخاصة بالناقدة الفنانة الدكتورة أمل نصر، وحضور الدكتور حسام رشوان، وأسرة الفنان الراحل، وفناني ونقاد الحركة التشكيلية المصرية.

وزارة الثقافة استردت «من وحي فنارات البحر الأحمر»

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت في يونيو الماضي استعادة لوحة الفنان العالمي الرائد التشكيلي عبد الهادي الجزار التي تحمل عنوان «من وحي فنارات البحر الأحمر»، وهي من مقتنيات الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية وحصلت عليها الوزارة الثقافة، من حائزها المقاول هشام عبدالمالك، والذي سلمها إلى الوزارة في حضور فيروز عبدالهادي الجزار ابنة الفنان الراحل.