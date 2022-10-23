موسوعة «التصوير الحديث في مصر» بترجمة إنجليزية جديدة.. سيرة 97 فنانا

قال الدكتور حسام رشوان، المؤرخ الفني إنه يجهز حاليا لإصدار الترجمة الإنجليزية لكتاب «التصوير الحديث في مصر» للناقد الفرنسي إيميه آزار، بالتعاون مع الناقدة فاليري ديدييه، والذي يتضمن تاريخ الفن التشكيلي المصري من نهاية القرن الـ 19 إلى 1960 (وقت صدور الكتاب في طبعته الأولى).

تفاصيل كتاب التصوير الحديث في مصر

وأضاف حسام رشوان لـ«الوطن»: «الكتاب بترجمته الإنجليزية سيصدر في جزءين كل جزء يتضمن 600 صفحة، ويتعدى عدد الصور 600 صورة في كل مجلد وسيرة 97 فنانا من المصريين والأرمن المقيمين في مصر والأجانب الذين عاشوا في مصر آنذاك، والترجمة تتضمن تحديث للسير الذاتية للفنانين، إذ أن الكتاب الأصلي لإيميه آزار توقف في سيرة كل فنان عند وقت صدور الكتاب».

وتابع: «من أهم ما يميز الترجمة الانجليزية أيضا، إفراد مساحة خاصة لإضافة أكبر عدد من الصور مع كل جزء، المجهود الضخم الذي قام به فريق إعداد الموسوعة سواء في الترجمة التي تقوم بها فاليري وهي فرنسية درست الانجليزية والفنون الجميلة».

وأشار إلى أن هناك تصوير الأعمال في المتاحف الفنية المختلفة مثل متحف الجزيرة متحف كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف الجزيرة، وبطريريكية الأرمن الأرثوزكس، وعائلات الأرمن في القاهرة، جمعية الأرمن، وأسر فنانين هاجروا خارج مصر.

وكشف عن أن الترجمة من 2015، ومن المقرر أن يصدر الكتاب عن LES EDITIONS NORMA، في باريس منتصف 2023، قائلا إن تكليف تعداد الكتاب يتحملها الرعاة.

وألمح إلى أن الهدف الأساسي من الكتاب، هو التأكيد على أهمية الكتاب الذي أصدره الناقد إيميه آزار، والذي يوثق للفن المصري في الفترة التي تحدث عنها الكتاب، الذي يعتبره أغلب دارسي الماجستير والدكتوراة أهم كتاب في الفن المصري.