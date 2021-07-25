إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف» الشرقي

أصيب 8 عمال، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، قرب كافتيريا «السوهاجي» بمدخل سنور، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قرب مدخل سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات الأسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

وتبين أن المصابين هم محمود شعبان خلف، 18 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وسيد جمال محمد، 18 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالذراع الأيسر، ومحمد علي حسين، 17 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد حسن محمد، 21 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف رضاء محمد، 26 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وحسين سيد عطية، 18 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد خالد شوقي، 20 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالكتف الأيسر، وعلي فرج نجاح، 17 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالذراع الأيسر.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة المنيا، وجميعهم عمال، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة.