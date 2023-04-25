أحمد فهمي يحكي عن طفولته: كريم أخويا كان بيصدرني في الخناقات

كشف الفنان أحمد فهمي عن أكثر الألعاب التي يحبها خلال طفولته، قائلا: «أكتر لعبة كنت بلعبها زمان وأنا طفل هي بنك الحظ والكوتشينة لحد دلوقتي بلعبها، أنا كنت شقي جدا وكنا نقعد نحدف بعض بالبمب واتعورنا كتير».

بحب ألعب الكورة

وأضاف أحمد فهمي خلال لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «كنت بحب ألعب أنا وكريم فهمي أخويا وإحنا صغيرين الكورة والكوتشينة».

وتابع: «كريم فهمي من وهو صغير بيخاف على منظره وبرستيجه ودايما يجيلي أنا اللي اتخانق له وكان أهدأ مني شوية بس أنا اللي متصدر له في أي مشكلة».

العيد زمان أحلى

وأشار: «العيد زمان كان أحلى وكنا بنخرج عند جدتي وعددنا 10 أحفاد، وبعد عصر السوشيال ميديا مبقاش في حياتنا عيد وكل حاجة باظت وعلى جروب العائلة بنكتب كل سنة وأنتم طيبين وخلاص، دلوقتي كل حاجة بقت مزيفة وأكتر ناس بتشتغل في رمضان الجماعة بتوع التريندات».