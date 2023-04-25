أحمد فهمي: لغيت تعاقدي مع مسلسل آخر من أجل المشاركة في «سره الباتع»

كشف الفنان أحمد فهمي، عن أسباب موافقته على دور بطولة مسلسل سره الباتع ضمن السباق الرمضاني 2023، وتأجيل تقديم المسلسلات الكوميدية للعام المقبل، بعد مكالمة المخرج خالد يوسف له.

مكالمة خالد يوسف

وأضاف أحمد فهمي خلال لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان متعاقدا مع المنتج أمير شوقي لإنتاج مسلسل في رمضان، وتم التحضير لتصوير 5 حلقات، لكنه تلقى مكالمة تليفونية من المنتج تامر مرسي، وتم عرض عليه العمل مع المخرج خالد يوسف لتقديم شخصية «حامد» في مسلسل سره الباتع.

وتابع: «أنا أول واحد أقعد مع خالد يوسف واتكلمنا على المسلسل وسألته مين هيعمل حامد التاريخي قالي أحمد السعدني».

البعد عن الأدوار الكوميدية

وعن خطورة وصعوبة تقديم شخصية جادة عكس الأدوار الكوميدية التي يقدمها أحمد فهمي، أوضح: «أنا كان عندي تجربة في فيلم العارف واستطعت الخروج من الكوميديا بشكل آمن، ودا يمكن كان السبب أنهم يفكروا فيا لتقديم سره الباتع».

وواصل: «عندي فيلم السفاح قصة حقيقة عن سفاح الجيزة اللي اتقبض عليه هيتعرض بعد العيد».