أحمد فهمي: نجم عمل عليَّ حملة في السوشيال ميديا خلال عرض «رجالة البيت»

كشف الفنان أحمد فهمي عن أكثر الأكلات التي يحبها، ومدى إجادة زوجته الفنانة هنا الزاهد لطهي الطعام، قائلا: «هنا الزاهد ما بتعرفش، ومامتها بتساعدنا، عشان ساكنة جنبنا، وبتبعت لنا الأكل».

هذه أكلتي المفضلة

وأضاف أحمد فهمي خلال لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه أيضا لا يجيد الطبخ، وأن أكثر أكلة يحبها هى الفسيخ والرنجة، لافتا إلى أن أكرم حسنى وأشرف عبد الباقى من أبرز الفنانين الذين يجيدون الطبخ.

وتابع: «نجم عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما، أثناء مسلسل رجالة البيت مع الفنان أكرم حسني وكنت مستغرب جدا من ذلك».

وواصل: «أنا عندي فريق سوشيال ميديا بس عمري ما هعمل حملة على حد، ولا أبالغ في إن مسلسلي مكسر الدنيا، السوشيال ميديا حوّلت كل حاجة لحاجة مش ملموسة ومزيفة جدا».

النجاح في دراما رمضان 2023 بيبان في الشارع والموضوع مش محتاج التريند

واستطرد: «النجاح في دراما رمضان 2023 بيبان في الشارع والموضوع مش محتاج التريند وفرق سوشيال ميديا، وأنا عندي فريق سوشيال ميديا بس عمري ما هعمل حملة على حد ولا هزيف حقيقة وأقول أنا رقم 1 في رمضان وأنا مش رقم واحد».