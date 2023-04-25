أحمد فهمي يحكي قصة عن طفولته لأول مرة: كنت عاوز أهرب لأمريكا ومرجعش

كشف النجم أحمد فهمى، أنه سافر إلى أمريكا في سن التاسعة عشرة من عمره، وأقنعه والده ووالدته وقتها باستكمال دراسته في كلية الهندسة، ولكن حدثت مشكلات كثيرة، قائلا: «تحدث معي صديقي محمد علام رحمه الله وقال لي أنت هتسافر وهترجع، وبالفعل حصل ذلك».

عمري ما ندمت على قرار في حياتي

وأضاف أحمد فهمي خلال لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «لا بد أن يقتنع أى شخص باللى قدامه، وعمرى ما ندمت على قرار في حياتي».

ولفت إلى أنه تمنى تقديم جزء ثانٍ من فيلم الحرب العالمية الثالثة الذى كان آخر أعماله مع شيكو وهشام ماجد قبل الانفصال، خاصة أن له في قلبه معزة خاصة.

تجربة انفصاله عن شيكو وهشام ماجد

وتابع: «تجربة الانفصال عن شيكو وهشام كانت لها مميزات منها تقديمى أعمال بمفردى لم أكن أشارك فيها مثل مسلسل ريح المدام والواد سيد الشحات وفيلم العارف، حيث كنا نتعامل سويا قبل الانفصال كأننا واحد».

وأشار إلى أن هشام وشيكو أيضا قدم كل منهما بطولات مطلقة بمفرده، وحققا نجاحات كبيرة.