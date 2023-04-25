مواعيد عمل مراكز تطعيم الحجاج للحصول على الشهادة الصحية قبل السفر

حرصت وزارة الصحة والسكان على توفير جميع الأمصال والتطعيمات الإلزامية للحجاج من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر الى الأراضي المقدسة، وذلك من خلال مراكز تطعيم الحجاج التي وفرتها وزارة الصحة في جميع المستشفيات التابعة لها وأيضا الوحدات الصحية المحلية بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد عمل مراكز تطعيم الحجاج

وسبق وأن أعلنت الوزارة في بيان أن مراكز تطعيم الحجاج ، موجودة بمستشفيات وزارة الصحة، ومكاتب صحة المسافرين بجميع المحافظات، وتعمل طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ5 عصرا.

تطعيمات الحج الالزامية قبل السفر

وحددت المملكة العربية السعودية عددا من التطعيمات الإلزامية يجب أن يحصل عليها جميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وهي كالتالي:

1- لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ15 يومًا على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

2- التطعيم الرباعي

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

3- التطعيم الفيروس الثلاثي

هو تطعيم يحصل عليه الحجاج قبل السفر بـ15 يوما، لجميع الفئات العمرية.

4- تطعيمات فيروس كورونا

كما يجب أن تتضمن الشهادة الصحية حصول الحجاج على أي من تطعيمات فيروس كورونا «فايزر، جونسون، موديرنا، أسترازينكا» المعتمدين بالأراضي السعودية.