4 أيام على انتهاء مدة حجز رحلات الحج السياحي بنقابة المهندسين

عادت إدارة العلاقة العامة والرحلات بنقابة المهندسين، لاستقبال المهندسين الراغبين في حجز رحلات الحج السياحي التابعة للنقابة بدءا من اليوم ثالث أيام العيد من الساعة العاشر صباحا وحتى العاشرة مساء، وذلك بعد مدها حتى 27 أبريل الجاري.

مد فترة الحجز

وأوضحت نقابة المهندسين، أنه جرى مد فترة حجز رحلات الحج السياحي حتى 27 أبريل الجاري، وبذلك يكون متبقي 4 أيام فقط على انتهاء حجز رحلات الحج السياحي التي تقدمها النقابة، موضحة أن هناك أكثر من مستوى يستطيع أن يحجز فيها المهندس للرحلات الحج هذا العام.

وقالت النقابة، إن هناك 3 مستويات للحج؛ البري، الاقتصادي، 5 نجوم، على أن يكون مقدم المستوى البري والاقتصادي 20100 جنيه، ومقدم مستوى الـ5 نجوم 40100 جنيه.

شروط التقديم لقرعة الحج

وحددت النقابة أن التقديم على قرعة رحلات الحج السياحي لهذا العام يكون للمهندس وأسرته من الدرجة الأولى بنفس السعر وهم الوالد والوالدة والزوج والزوجة والأبناء، أما غير ذلك يعتبر مرافق من الدرجة الثانية ويضاف مبلغ 5000 جنيه على جميع الأسعار.