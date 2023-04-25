«غرفة السياحة»: 1500 شركة تنظم رحلات الحج هذا العام

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد شركات السياحة التي ستقوم بتنظيم رحلات الحج السياحي لهذا العام يتراوح ما بين 1500 إلى 1600 شركة لافتا إلى أن غالبية تلك الشركات انتهت من تسويق برامج الحج وقامت بتسجيل اسماء المتقدمين للحج لديها عبر بوابة وزارة السياحة والآثار.

برامج الحج الاقتصادية

ولفت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن غالبية المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى لهذا العام اختاروا التقدم للبرامج الاقتصادية سواء البري أو الاقتصادي «طيران»، مشيرا إلى أنه وفقا لمعدلات التقديم قبل نحو 3 أيام من غلق باب تسجيل المتقدمين للحج الخميس المقبل، فإن نسب نجاح المتقدمين للحج السياحي خلال هذا الموسم ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي، مرجعا ذلك إلى تراجع أعداد المتقدمين بالمقارنة بموسم الحج العام الماضي.

قصر التقديم للحج على من لم يؤد الفريضة قبل ذلك

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة السياحة بالدلتا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت لتراجع أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية لعل أهمها أنه تم قصر التقدم للحج هذا العام على من لم يؤد فريضة الحج من قبل، إضافة إلى أن فتح باب التقدم للحج السياحي جاء بعد كل من حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية ما ادى إلى عدم وجود أعداد كبيرة من المتقدمين في ظل حظر الضوابط المنظمة للحج تقدم المواطنين في أكثر من جهة.