آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023.. باق من الزمن 3 أيام

3 أيام فقط تفصلنا عن آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023، ووفقا لما أعلنت وزارة السياحة والآثار، بخصوص استمرار فتح باب التقديم للراغبين فى المشاركة في قرعة الحج السياحي 2023، فباب التسجيل مستمر حتى الخميس المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، حيث يجب على الراغبين في التقديم إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر رابط البوابة الإلكترونية للحج.

آخر موعد التسجيل في الحج السياحي 2023

وكان أخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023، من المفترض أن يكون يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 أبريل، إلا أن وزارة السياحة قررت مد فترة التسجيل حتى الخميس المقبل 27 ابريل، لإتاحة كامل الفرصة للراغبين في التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحج.

موعد إعلان قرعة الحج السياحي

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الفائزين في الحج السياحي 2023، والتى تتم من خلال القرعة الإلكترونية بحضور وزير السياحة، فأن موعد إعلان نتيجة القرعة ستكون يوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري، وهو نفس الموعد المعلن سابقا من جانب وزارة السياحة، حتى يستطيع الفائزين في القرعة من استفاء جميع أوراقهم الرسمية وأخذ التطعيمات اللازمة والحصول على الشهادات الصحية قبل موعد السفر، خاصة لأنه لا يفصلنا إلا أقل من 8 أسابيع عن موعد وقفة عرفات.