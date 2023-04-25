«الأرصاد الجوية» توضح أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تراجع فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق من وسط سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر، حيث ستكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على وسط وجنوب سيناء، ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية للبلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم تنحصر على وسط سيناء فقط، ومع اقتراب نهاية الأسبوع الجاري، ستمتد من وسط سيناء وجبال البحر الأحمر للسواحل الشرقية للبلاد، ومناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتتراوح شدتها بين متوسطة وخفيفة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد قادم على سطح البحر المتوسط ويعمل على تكاثر السحب المنخفضة الممطرة.

عودة الشبورة المائية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 25 - 12

- رفح 29 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 19

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 26 - 13

- السلوم 25 - 14

- سيوة 33 - 15

- رأس غارب 30 - 20

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 30 - 21

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 35 - 19

- الأقصر 35 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 21