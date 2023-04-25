درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. تصل لـ 36 على بعض المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25 أبريل، والتي تشير لاستقرارها ليشعر المواطن بأجواء ربيعية معتدلة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم العظمى على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والوجه البحري 29 والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 والصغرى 17، جنوب سيناء 31 والصغرى 20.

كما سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم على شمال الصعيد 32 والصغرى 16، وجنوب الصعيد وصلت درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد ان حالة الطقس اليوم تشهد وجود نشاط رياح شمالية شرقية، على مناطق من القاهرة والوجة البحريوجنوب سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود خلال فترات الظهيرة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والجيزة والقليبوية والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء أن حالة الطقس اليوم مائل للبرودة صباحا وتحديدا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء عيد تحرير سيناء 2023، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 25 - 12

- رفح 29 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 19

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 26 - 13

- السلوم 25 - 14

- سيوة 33 - 15

- رأس غارب 30 - 20

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 30 - 21

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 35 - 19

- الأقصر 35 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 21