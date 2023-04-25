حزب الجيل: تحرير سيناء ملحمة صنعها الشعب المصري والقوات المسلحة

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، التهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بالعيد 41 لتحرير سيناء.

رئيس حزب الجيل يوجه التحية للقوات المسلحة

ووجه رئيس حزب الجيل، التحية إلى أبطال جيشنا العظيم الباقين على قيد الحياة ممن عبروا القناة واجتاحوا خط بارليف المنيع في السادس من أكتوبر 1973، مؤكدًا أنهم أصحاب الانتصار العظيم وعلينا تكريمهم الآن والاحتفاء لهم ومعاملتهم كأبطال.

«الشهابي»: تحرير سيناء ملحمة خالدة

كما وجه تحية الاحترام والتقدير والعرفان لشهداء حرب أكتوبر الخالدة الذين قدموا أغلى ما يملكونه من أجل الثأر وتحرير الأرض المقدسة، مضيفًا والتحية والتقدير واجبة لشهداء قواتنا الباسلة فى معركة تطهير الوطن من الإرهاب الأسود مشيدًا بتكريم الرئيس السيسي السنوي لأسرهم وأطفالهم، مؤكدا أن تحرير سيناء ملحمة خالدة صنعها الشعب المصري وقواته المسلحة.