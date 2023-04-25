«فودة»: إقامة 40 مشروعا قوميا في جنوب سيناء بـ20 مليار جنيه

تحتفل محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 41 لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال افتتاح مشروعات خدمية وتنموية تؤكد استمرار جهود التنمية.

تحرير الأرض

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهاني إلى القيادة السياسية وأهالي جنوب سيناء من مشايخ وعقلاء، بمناسبة هذه الذكرى الغالية، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تحرير سيناء نموذج مشرف للعالم أجمع، حيث اتحد المصريون والعرب من أجل رفع شعار التحرير والسلام.

وقال المحافظ، إن أبناء جنوب سيناء قدموا مساعدات كبيرة لن ينساها التاريخ للقوات المصرية قبل وبعد تحرير سيناء من أجل استعادة الكرامة والأرض، موضحاً أنه يقوم في كل المحافل المحلية بتكريم المجاهدين وأسرهم تعظيما لدورهم في عودة سيناء وتحريرها، سواء بالحرب أو السلام.

مشروعات تنموية

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي هو الذي أعطى سيناء حقها في مجال التنمية، من خلال إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع علي أهالي سيناء في الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن جنوب سيناء شهدت إقامة نحو 40 مشروعا قوميا منذ تولي الرئيس السيسي ساعدت في توفير المياه والغذاء والسكن لأهالي المحافظة، بإجمالي 20 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف، بأنه جري إقامة 12 محطة تحلية مياه البحر على مستوي المدن بإجمالي 500 الف متر مكعب يومي تكفي احتياجات المواطنين وتزيد، وإنشاء 12 تجمعا تنمويا في الوديان والتجمعات البدوية بإجمالي 800 فدان تكفي احتياجات المواطنين من الخضر والفواكه والأسماك، إلى جانب مشروعات أخرى مثل الطرق، والإسكان الاجتماعي، وحماية المدن من اخطار السيول.

عواقل ونواب سيناء

وفي نفس السياق، قدم مشايخ وعواقل المحافظة التهنئة إلى القيامة السياسية بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء، وقال الشيخ حسين عيد أبو النصير شيخ قبيلة «القرارشة»، إن تحرير سيناء ذكرى للفخر والعزة والتضحيات من أجل استعادة الأرض، مؤكدا أن سيناء تشهد تنمية حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر السيد عوض، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي منذ أن تولي مقاليد السلطة في مصر حمل على عاتقه تحقيق تنمية فعلية على أرض سيناء، تلكم البقعة الغالية وبوابة مصر الشرقية لأن شبه جزيرة سيناء مستقبل في كل المجالات تعليم، زراعة، صناعة، تجارة، تعدين، صيد.

وثمن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في سيناء شمالا وجنوبا بإجمالي 70 مشروع تخطت تكلفتها 500 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الوقت الحالي، والتي شملت كافة القطاعات بهدف رفع مستوي المواطنين والقضاء على الإرهاب، إلى جانب جذب مليون مواطن إلى سيناء.