رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مغادرة المواطنين السودانيين لمنازلهم

كتب:

هانى حسن
10:32 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
جانب من أحداث السودان

جانب من أحداث السودان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «المواطنون السودانيون يواصلون ترك منازلهم وأعمالهم للابتعاد عن أماكن الاشتباكات».

وقال التقرير: «ألسنة كثيفة من الدخان ملأت سماء العاصمة السودانية الخرطوم، طيلة أيام صعبة عاشها السودانيون في ظل اشتباكات عنيفة في معظم أنحاء العاصمة».

وأضاف: «كالمستجير من الرمضاء بالنار.. وجد هذان الشابان في ظل هذه الخيمة المتهالكة، فرصة للابتعاد عن لهيب الحرب الدائرة».

وأوضح أحد المواطنين السودانيين: «الشعب السوداني مصدوم ومكنش متخيل إنه ممكن يدخل في حرب زي دي، ودا بداية النزوح، وعندنا عزة نفس وما يحدث يرهق السودانيين».

وتابع التقرير: «مشهد لم يألفه السودانيون وهم يحملون أمتعتهم على متن حافلات تاركين أعمالهم ومنازلهم خلف ظهورهم في الخرطوم إلى وجهة غير كمعلومة ربما تكون ملاذا آمنا».

واستطرد: «أسئلة تدور في أذهان هؤلاء ربما أبرزها متى ستكون العودة إلى الديار، سؤال لا إجابة له في الوقت الراهن، في مشهد غامض ومستقبل غير معلوم أمام شعب طالما عرف عنه طيب الطبع وهدوء الحال».

اقرأ المزيد:

نقابة أطباء السودان: تعرض 13 مستشفى للقصف.. ونواجه صعوبات في تقديم الخدمة

الصين: إجلاء معظم مواطنينا من السودان بسلام

بريطانيا تبدأ إجراءات إجلاء رعاياها من السودان

مراسل «القاهرة الإخبارية» بأم درمان: قصف موقع قريب لمبنى التليفزيون السوداني
بقلم هانى حسن