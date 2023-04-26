«الإسكان»: اليوم بداية فتح باب التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 3

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل من الشهر الجاري، هو بداية فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 3، للمواطنين غير المقبولين، حيث إن الهدف من تقديم التظلمات هو إعادة الفرصة مجددًا لتعديل الأوراق والمستندات للحصول على وحدات سكنية.

فتح باب التظلمات في سكن لكل المصريين 3

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق، في نتيجة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، منذ يوم الأحد الموافق 16 أبريل.

الانتهاء من فرز الأوراق المتعلقة بالمتقدمين

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه قد تم الانتهاء من فرز الأوراق والبيانات والمستندات المقدمة من المواطنين «فئة منخفضي ومتوسطي الدخل»، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3.

التواصل والاستفسار من صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل والاستفسارات، التواصل مع:

- التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

- التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov. eg/SHAKWA.

- الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/ shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/ shmffeg.