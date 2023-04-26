الحكم على 9 متهمين في قضة «خلية ولاية السودان الإرهابية».. اليزم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، جلسة النطق بالحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ولاية السودان الإرهابية»، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وأمانة سر محمود شلبي.

قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية»، وجهت لهم تهم قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022 بمحافظتي الشرقية والقاهرة.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها فضلا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.