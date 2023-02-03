باحث روسي: إمداد أوكرانيا بالسلاح قد يحول الأزمة إلى حرب عالمية ثالثة

كشف الباحث الروسي ديمتري بريجع، عن تجهيز أوكرانيا لخوض عملية عسكرية تهاجم فيها شبه جزيرة القرم، متوقعًا حدوث تصعيد خطير للأزمة الروسية الأوكرانية خلال فصل الربيع، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام الروسية والسياسيين الروس يطالبون باستهداف الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح: «الحرب قد تتحول من حرب داخل أراضي أوكرانيا إلى حرب خارج أوكرانيا»، مشددًا على أن ذلك يعني احتمالية تحولها إلى حرب عالمية ثالثة.

لن يحدث تطور أوكراني كبير خلال الشهور المقبلة

واستبعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بتشو، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إمكانية وجود حل سلمي، مشيرًا إلى عدم حدوث تطور كبير خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن روسيا ستحاول التقدم في الجبهات المختلفة واستخدام شركة فاجنر العسكرية في الخطوط الأمامية لاستهداف القوات الأوكرانية، لافتًا إلى أنها قوات تجيد حرب الشوارع وهو ما لا تجيده القوات النظامية.

الانتخابات اقتربت في روسيا وأوكرانيا

وأكد أن أطراف الصراع الروسي الأوكراني يريدون الحصول على المقاطعات الأربعة وشبه جزيرة القرم مشيرًا إلى أن الانتخابات اقتربت في روسيا وأوكرانيا وكل طرف يريد انجاز شيء في ساحة المعارك لكي يثبت للشعب وللمواطنين وللناخبين أنه نجح في تنفيذ الخطة العسكرية.