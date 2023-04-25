جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل

أعلنت المديريات التعليمية، مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023، مؤكده بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وفقاً للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023.. باقي من الزمن 11 يوم

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتبدأ من 6 مايو إلى 23 مايو 2023 وهي كالتالي:-

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي، وما يعادلهما.. من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي وما يعادله.. من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله.. من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله.. من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للنقل الإعدادي المهني.. من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023.. الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023.. النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.

امتحانات الترم الثاني 2023.. صياغة الأسئلة

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة، بالالتزام بالمواصفات الورقة الامتحانية بامتحانات الترم الثاني 2023، والابتعاد عن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي، وصياغة الأسئلة بصورة دقيقة وواضحة دون أخطاء على أن يناسب جميع مستويات الطلبة.

كما طالبت المديريات، من «أولياء الأمور» بتقديم الساعة 60 دقيقة يوم 28 أبريل الجاري الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح يوم السبت، خاصة تزامناً مع بداية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل 29 أبريل.