«الإسكان»: فتح باب التظلمات على نتيجة «سكن لكل المصريين 3» غدًا

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن غدًا الأربعاء، هو موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، للمواطنين غير المقبولين فئة منخفضي ومتوسطي الدخل.

فتح باب التظلم فرصة ثانية لاستيفاء الأوراق المطلوبة

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المقصود من فتح باب التظلمات لغير المقبولين، هو منح فرصة ثانية للمواطنين غير المكتملة أوراقهم ومستنداتهم، لتصحيحها واستكمالها وتعديل موقفهم.

وحرصت وزارة الإسكان الاجتماعي ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين 3»، منذ يوم 16 أبريل الجاري، للمقبولين وغير المقبولين.

مد فترة تسجيل حجز الوحدات السكنية مرتين متتاليتين

وشهد طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبال كثيف من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، مما دفع وزارة الإسكان الاجتماعي إلى مدة فترة التقديم لفترتين على التوالي.

رابط تقديم طلبات التظلمات بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن تواصل المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، بتقديم التظلمات من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــــا.

للمزيد من التفاصيل والاستفسارات

وللمزيد من الاستفسارات والتفاصيل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى متابعة الآتي:

- التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/ shmffeg.

- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/ shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

- التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov. eg/SHAKWA.

- الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.