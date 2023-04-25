تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. ومواصفات مادة الرياضيات لرابعة ابتدائي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 .. 30 درجة للرياضيات

وأوضح المركز أن الكراسة الامتحانية لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تصحح من 30 درجة، إذ تتضمن أربع مجموعات من الأسئلة، وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين وهي كالتالي:

الأعداد والعمليات

- تتضمن الأعداد والعمليات 13 مفردة.

- فهم الأعداد وطرق تمثيلها والعلاقات بينها، وتتضمن «3 مفردات».

- فهم العمليات على الأعداد والعلاقات بينها «3 مفردات».

- توظيف العمليات علي الأعداد والعلاقات بينها في حل المشكلات الرياضية والحياتية «4 مفردات».

- استخدام أدوات وأستراتيجات ملائمة الحساب بمهارة وتقدير مدي معقولية النتائج التي يحصل عليها «3 مفردات».

الهندسة

- تتضمن الهندسة 5 مفردات.

- يحلل خواص أشكال هندسية ثنائية وثلاثية البعد ويتعرف العلاقات بينها «2 مفردات».

- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستخدما الحس المكاني والتحويلات الهندسية «2 مفردات».

- تنمية القدرات العقلية وتكوين اتجاهات إيجابية نحو دراسة الهندسة «مفردة واحدة».

خواص الأشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعملياته

- يتضمن 3 مفردات.

- يقيم خواص الأشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعملياته.

- يطبق طرقا وأدوات وقوانين مناسبة لتحديد القياسات.

- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستعيناً بمعلوماته ومهاراته في القياس.

الإحصاء والاحتمال

- تتضمن 5 مفردات.

- يطرح تساؤلات ويجيب عنها من خلال جمع بيانات مناسبة وتنظيمها وتمثيلها.

- يتحقق من صحة الأدلة المتوافرة من البيانات ويتواصل إلى استناجات صحيحة منها .

- يتعرف على المفاهيم الأساسية للاحتمال ويستخدمها في حل المشكلات.