سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها.. وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

يترقب المستثمرون بيانات التضخم «مؤشر أسعار المستهلكين» في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مع تزايد التوقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي مايو المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 21

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنَّ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2011 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أضاف أنَّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17760 جنيهًا.

سعر الذهب عالمياً

وكانت أسعار الذهب قد اختتمت التعاملات عند مستوى 2200 جنيه لعيار 21، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2004 دولارات.