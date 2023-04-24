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مضاعفة الدعم وموازنة الحماية الاجتماعية بتوجيهات الرئيس.. توسيع شبكة الأمان لمواجهة التضخم (ملف خاص)

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الوطن
09:40 م | الإثنين 24 أبريل 2023
توسيع شبكة الأمان لمواجهة التضخم

توسيع شبكة الأمان لمواجهة التضخم

إجراءات متتالية لمواجهة الموجة التضخمية العالمية والانحياز إلى الأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً، تتخذها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعقب قراراته الأخيرة بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين فى الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، أمر الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨٫٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨٫٨% للتخفيف عن المواطنين.

هذا القرار، الذى حظى بإشادة كبيرة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، لقى ارتياحاً شعبياً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً حوله من مختلف فئات المجتمع فى ظل أن هذا القرار الذى يوسع من شبكة الحماية الاجتماعية للدولة سيذهب إلى دعم السلع التموينية والمواد البترولية، والتوسع فى الإنفاق على علاج المواطنين على نفقة الدولة، ودعم الإسكان الاجتماعى، ومد مظلة التأمين الصحى وتوفير الأدوية لغير القادرين، فضلاً عن دعم وتنمية الصادرات المصرية، خاصة مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، إلى جانب تقديم مساهمات جديدة لصناديق المعاشات بمقدار 202 مليار جنيه وبنسبة زيادة مقدارها 6 بالمائة عن موازنة العام الماضى، وإذا كانت تلك القرارات الحكومية التى جاءت بأوامر رئاسية استهدفت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فإنها أيضاً جاءت لتتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وهى الجهود التى انطلقت منذ 2014.

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بقلم الوطن