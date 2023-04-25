إعادة تشغيل محطة صرف الجبلايات في السويس

أعلنت رئاسة حي الجناين بمحافظة السويس، انتهاء أزمة توقف محطة صرف الجبلايات بسبب عطل مفاجئ فى خط الطرد، إذ جرى استعادة الموقف وتشغيل المحطة وإعادة ضخ مياه الشرب للمناطق التي تأثرت، بعد تشغيل محطات مياه الشرب وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وكانت محافظة السويس أعلنت قطع مياه الشرب، عن عدد من المناطق في القطاع الريفي، بحي الجناين وحي فيصل، بسبب أعمال صيانة مفاجأة، في محطة صرف الجبلايات، وبخط طرد الجبالايات، على أن يجرى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه

وذكر أنه جرى قطع مياه الشرب أمس، عن مناطق بحي الجنا ين والقطاع الريفي بالمحافظة، وكذلك تأثرت بعض المناطق بحي فيصل، بسبب أعمال الصيانة المفاجأة بخط طرد محطة الجبالايات.