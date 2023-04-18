قطع المياه 9 ساعات عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق والقرى بمركزي إهناسيا وناصر، من الساعة 4 فجر الأربعاء حتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم، بسبب توقف محطتي المعصرة القديمة والجديدة بمركز إهناسيا، للقيام بأعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد.

أماكن قطع وضعف المياه في إهناسيا وناصر

وبحسب بيان شركة المياه، تقرر قطع المياه عن قرى معصرة نعسان، وقاي، وشاويش، ومطار دنديل، وضعفها عن مدينة إهناسيا وقرى كوم الرمل والعواونة.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات الإنقطاع

وتوجهت شركة مياه الشرب في بني سويف بإعتذارها للمواطنين عن انقطاع وضعف المياه "بشكل مؤقت " للقيام بأعمال الصيانة، لضمان انتظام وكفاءة الخدمة، بالشكل المطلوب.

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، وفي حال وجود شكوى يتم الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

يشار إلى تعرض مناطق في مدينة بني سويف، لانقطاع المياه اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب عُطل مفاجئ ناتج عن تسريب في خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات بمدينة بني سويف، والتي تسببت في وجود مياه بالشارع وإعاقة للحركة المرورية، قبل أن يتم إصلاحه وصيانته منذ قليل.