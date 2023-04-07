خريطة قطع ومواعيد ضخ المياه في 3 المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحر الأحمر وأسوان والقناة، مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في المناطق الواقعة بنطاق عملها لتنفيذ أعمال الصيانة.

تعديل مواعيد ضخ المياه بمحافظة البحر الأحمر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط الكريمات سيتم تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق مدينة الغردقة كالتالي:

- بلوكات الاحياء ومبارك 7 اليوم «الجمعة».

- السنتر الليبي - والمستلزمات السياحية وناصر والمشروعات وعمارات 608 اليوم «الجمعة».

- الهادي جيت وفرق الأمن اليوم «الجمعة».

- الموظفين والشبان والكنيسة ونادي الرحلات ومسجد الرحمن اليوم «الجمعة».

- عرابيا وذهبية والزلازل والقيادات والأمل وشبكات 24 ساعة والصيادين والأتوبيس والأزهر والاستاد اليوم «الجمعة».

- قري الجنوب - سنزو مول - ألف ليلة وليله - الممشي السياحي، غدا «السبت»

آلية تلقي شكاوى المواطنين واستفسارات مواعيد ضخ المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر عبر المنشور إلى أنها تتلقى استفسارات وشكاوي المواطنين على الخط الساخن 01002899956 وتتلقى استفسارات عن مواعيد الضخ على رقم واتس اب 01001849993.

المناطق المتأثرة بقطع المياه عن محافظة اسوان

وفي أسوان، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه بمناطق «الشيخ هارون، عمارات البشارية، مدخل كيما، وعزبة الحدود، عمارات كيما، مبنى السنترال بكورنيش النيل»، بدءً من الساعة 5 صباح الغد وحتى الساعة 5 من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بالانقطاع

وبيّنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان أن سبب الانقطاع، هو تنفيذ أعمال تفريغ خط مياه اسبستوس 16بوصة بشارع الكورنيش، وستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

الاستمرار في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب

وفي محافظات القناة، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار خطة الشركة في تنفيذ مشروعاتها بمجال مياه الشرب بمحافظات القناة سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد للشبكات أو المد للمناطق المحرومة وذلك تزامنا مع تنفيذ المشروعات الجديدة بما يحقق تكامل المنظومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة.