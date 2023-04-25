«الأرصاد» تحذر مرضى الحساسية من طقس نهاية الأسبوع.. رياح وعواصف ترابية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى حساسية الصدر ومرضي الجيوب الأنفية، من طقس نهاية الأسبوع الجاري خاصة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بعد عودة التقلبات الجوية لفصل الربيع، والتي تستمر حتى بداية فصل الصيف، خاصة من كبار السن، بسبب نشاط للرياح والأتربة.

رياح وعواصف ترابية

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة احيانا بداية من الجمعة المقبل وتستمر حتى السبت، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد، وسيناء وجبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، وقد تتحول لعواصف ترابية على المناطق والطرق المفتوحة والصحراوية، في حين ينحصر نشاط الرياح يوم الأحد المقبل على وسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الغربية والشرقية، ومدن القناة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال تلك الفترة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات خلال ساعات النهار، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 15و19 درجة على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.