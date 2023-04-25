حالة الطقس يومي الخميس والجمعة.. تشهد سقوط أمطار خفيفة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيدن شديد الحراة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يوم الخميس

تشهد حالة الطقس يوم الخميس الموافق 27 إبريل فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

كما تشهد حالة الطقس يومي الجمعة والسبت أمطارا خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.