«بط وكتاكيت».. أغرب هدية للاعب بدورة كرة قدم في الشرقية: «أمي رضيت عن الكورة»

حصل أفضل حارس مرمى بدورة كرة قدم السعديين على «كتاكيت وبط» جائزة من منظمي الدورة، في سابقة أثارت دهشة حضور حفل الختام، وضحكاتهم، وفقا لحديث «عبد الرحمن حمدي» منظم دورة كرة القدم بمركز شباب السعديين بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن».

وأضاف أن كل عام بشهر رمضان تقيم قرية السعديين دورة كرة قدم رمضانية يجتمع بها فرق كرة قدم من القرى المجاورة، منها قرى ميت سهيل سنهود وكفر الصعيدي، لتكوين 32 فرقة كرة قدم من شباب منيا القمح.

دورة كرة قدم السعديين

ولكن هذا العام نظرا لتحديث مركز شباب القرية، ألغيت الدورة الرمضانية، ليطالب بها شباب القرى فبدأت بالفعل في العشر الأواخر من رمضان بـ16 فرقة فقط، ولم تنتهِ موعدها كالعادة، لنهاية شهر رمضان حيث كانت البداية بأيام رمضان الأخيرة.

فوز فريق السعديين وتقديم البط والكتاكيت

أضاف، كانت المباراة النهائية بين فريقي كفر الصعيدي، أصحاب الأرض، وقرية السعديين لتنتهي المبارة بتعادل 2-2 لكل منهما وحصد الكأس قرية السعديين بضربات الجزاء الترجيحية.

وكعادة كل عام، يتم توزيع كؤوس ودروع وتيشيرتات للفريق الفائز، والنجوم الدورة، وعند إعلان فوز الكابتن أحمد غاندي لاعب فريق السعديين كأحسن حارس مرمى بالدورة وتسليمة الكأس، فوجئ الحضور بأحد أبناء القرية، يمتلك مزرعة لتربية الدواجن بحمل «قفص دجاج» مزين ويقدمة هدية للاعب، تتعالى ضحكات وصيحات الدهشة من الحضور، ما بين «يا بختك، هاتهم أربيهم، والدتك هندعيلك، هات واحدة».

غاندي يهرب بالجائزة

وقال «أحمد غاندي» أفضل حارس مرمى بالدورة ولاعب ناديي أبو كبير وبلبيس السابق، وصاحب أغرب جائزة لـ«الوطن»: «أنا اتفاجئت بالجائزة، على المنصة، بوجود قفص مغلف هدايا، وفجأة الكل عايز القفص يربيهم، فأسرعت بأخذ القفص للمنزل، وأجاب الجميع «أمي تربيهم الحمد لله نفدت بيهم» .

الكتاكيت حسنت العلاقات تماما بين والدته وكرة القدم تماما

وأضاف كابتن غاندي، أن تلك الجائزة حسنت العلاقات تماما بين والدته وكرة القدم تماما، حيث كان يلقى اعتراضا عند الذهاب لدورة كرة القدم، مؤكدة أنها مضيعة للوقت، ولكن عندما أحضر لها الجائزة قالت له «ياولدي ألعب كورة كل يوم، واشترك بكل الدورات خلاص راضية عنك وعلى الكورة» .

محتويات قفص الهدية

وكشف «غاندي» ل«الوطن» عن مكونات قفص الهدية، وهي،

_10 كتاكيت ساسو

_10 كتاكيت تسمين

_10 بطات مولار

_10 بطات فرنساوي

_3 كيلو علف

_سقاية مياه

_أدوية وفيتامينات

وكشف غاندي مصير الجائزة، بأنها «على السطح» وأصبحوا ملكية والدته.