خبير عمراني: رفع دعم الإسكان يقلل سعر تكلفة الوحدة السكنية ودخل الفرد

أشاد الدكتور سيف الدين فرج الخبير العقاري والعمراني، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، بـ 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5%، موضحًا أن هذا الدعم الاجتماعي سيقدم تسهيلات عظيمة لكافة شرائح المجتمع المصري، وخاصًة الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع دعم الإسكان يساهم في تقليل الفجوة بين تكلفة الوحدات السكنية ودخل المواطن

وقال الخبير العمراني والعقاري في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا القرار خير رؤية من الرئيس السيسي، لتقليل الفجوة الاقتصادية بين تكلفة الوحدات السكنية ومتوسط دخل المواطن، بحيث إن تكلفة الوحدة مناسبة لدخل المواطن، وهذا نوع من أنواع رفع مستوى حياة المواطن المصري، خاصًة أن للمسكن أهمية قصوى بعد الأمن والغذاء، فهو مطلب حيوي هام، والدولة تعمل على قدم وساق لتوفير المسكن الكريم للمواطنين الأشد احتياجًا.

الدولة تتحمل الفرق المادي في تكلفة الوحدة السكنية

وأكد «فرج»، أن المحافظات الأولى بالرعاية من القرار السالف ذكره، هي محافظات القاهرة الكبرى والريف والصعيد، نظرًا لاحتوائها على أعداد سكانية ضخمهة، وخاصة الصعيد والريف اللذان يلجأن للهجرة إلى القاهرة مما يتسبب في تكدس سكاني في العاصمة، لافتًا إلى أن توفير الوحدات السكنية والمسكن، أعظم سلعة يمكن تقديمها للمواطن من الدولة التي تتحمل الفرق المادي بين تكلفة الوحدة وتقديهما للمواطن.

الصعيد والريف محط اهتمام بعد 2014

وأضاف أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية في الوقت الراهن، تولي اهتماما ضخمًا بمحافظات الصعيد والريف المصري، الذي كان محط إهمال وضعف بينة أساسية قبل 2014، لافتًا أن كل الاهتمام كان في القاهرة والإسكندرية، والصعيد والريف كان مهمش بشكل واضح، أما الآن المبادرات الرئاسية، جعلت المحافظت والمدن الريفية في أعلى قمم الرقي، من حيث توفير مسكن ملائم وبنية تحتية جيدة، وخدمات اجتماعية متكاملة.

وأشاد الدكتور سيف فرج الخبير العمراني والعقاري، بحرص الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، على تقديم المميزات والخدمات الكاملة للمواطنين، وزيادة معدلات البناء الذي لم يحدث في أي عصر من عصور الدولة، وهذا كان واضح من خلال طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرات الرئاسية «سكن لكل المصريين» من فترة 2014 حتى الآن، فهذه الخدمات التي قُدمت خلال الـ 9 سنوات الأخيرة لم تحدث في الـ 30 سنة التي تسبقهم.

كل الوزارات تعمل تحت مظلة واحدة

وأكد الخبير العمراني والعقاري لـ«الوطن»، أن ميزة فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كافة الوزارات تعمل تحت مظلة واحدة لخدمة المواطنين المصريين، بهدف رفع مستوى معيشته.