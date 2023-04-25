جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني.. امتحان تكميلي للمتغيّبين

كشفت المديريات التعليمية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني، حيث تُعقد الامتحانات إلكترونيا لجميع الطلاب، عدا طلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية، وطلاب المدارس الذين لم يتسلّموا أجهزة التابلت، وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت.

وأضافت المديريات التعليمية، أنّه سيتم عقد امتحان تكميلي لطلاب تانية ثانوي المتغيبين في امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني سواء في مادة أو أكثر بعذر مقبول، مع امتحان الدور الثاني.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوي 2023 الترم الثاني القاهرة

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهرا لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة ظهرا وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة ظهرا.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ونصف.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثانى الجيزة

يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف، امتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجبر وتفاضل وحسب المثلثات ثلاث ساعات.