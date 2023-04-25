«الأرصاد» تحذّر المواطنين من تخفيف الملابس: طقس الأسبوع المقبل غير مستقر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس سيكون مائل للبرودة صباحًا خلال الفترة المقبلة، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وطالبت غانم، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، المواطنين، باصطحاب جاكيت معهم ليلا، خاصة يوم الجمعة والسبت المقبلين، حيث تشهد حالة الطقس بداية من غدا الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بعدها تعاود الانخفاض يوم الجمعة.

ونصحت غانم، بعدم تخفيف الملابس خلال فترة الليل لمن يريدون الخروج والتنزه في تلك الأيام والعطلات، موضحة أنّ الفارق في درجات الحرارة بين الليل والنهار يتراوح بين 10 و12 درجة وهو فارق كبير، كما تنشط الرياح ليلا، ما يزيد الشعور ببرودة الطقس.

طقس الساعات المقبلة

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.