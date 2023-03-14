حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 يحقق أعلى نسب مشاهدات منذ 3 سنوات

نجح حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 في جذب قطاع كبير من المشاهدين، بزيادة عن العام الماضي وصلت نسبتها لـ12%، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، وفقا لما أعلنته شبكة «ABC» الناقلة لفعاليات حفل توزيع الجوائز الشهير.

وقالت القناة في بيانها، «اجتذب بث حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 95، الذي استضافه جيمي كيميل، جمهورًا متوسطًا بلغ 18.7 مليون مشاهد وحصل على تصنيف 4.0 بين البالغين من 18 إلى 49 عاما، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 12 في المائة في إجمالي المشاهدين عن العام الماضي، والذي بلغ 16.7 مليون»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

حفل أوسكار 1998 الأعلى بـ55.3 مليون مشاهد

وسجلت أرقام هذا العام أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، إلا أنها لا تزال من بين الأدنى في تاريخ جوائز الأوسكار، حيث جاءت أعلى مشاهدات لحفل عام 1998 محققا 55.3 مليون مشاهد، عندما فاز فيلم جيمس كاميرون الشهير «تايتانيك»، بجائزة أفضل فيلم، بينما كانت آخر مرة حصل فيها البث المباشر للحفل على أكثر من 20 مليون مشاهدة كانت في عام 2020 عندما حصل فيلم «Parasite» على جائزة أفضل فيلم، وحقق 23.6 مليون مشاهدة.

وكانت أقل عدد مشاهدات لحفل توزيع جوائز أوسكار في عام 2021، حيث لم يحقق سوى 10.4 ملايين مشاهدة.

حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 يتفوق على «جرامي» و«جولدن جلوب»

وتفوق بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، في شهر فبراير الماضي، والذي بلغ مشاهديه بلغت 12.5 مليون مشاهد، وعلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي عاد للبث على شبكة «NBC» بعد عام من وقفه، محققا 6.3 مليون مشاهد في يناير الماضي..