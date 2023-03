الأمريكي إريك سايندون يخضع لعملية جراحية عاجلة بعد فوزه بجائزة أوسكار

خضع إريك سايندون، أحد أعضاء فريق المؤثرات البصرية الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم «Avatar: The Way of Water»، في حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ95، لعملية جراحية بعد ساعات من حصوله على الجائزة، لإصلاح الأمعاء الدقيقة الممزقة، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وقالت والدة سايندون، ليلى سايندون، إنه جرى نقل نجلها إلى وحدة العناية المركزة بعد الجراحة، موضحة أنه لن يتمكن من العودة إلى منزله في نيوزيلندا لمدة شهر تقريبًا.

تفاصيل الحالة الصحية لـ إريك سايندون

وكشف أحد المصادر، أن كبير المشرفين على المؤثرات البصرية في الفيلم، إريك سايندون، غادر مسرح دولبي في لوس أنجلوس وخضع لعملية جراحية بعد قبول فريقه لجائزة الأوسكار؛ إذ كان الفنان البالغ من العمر 53 عاما يعاني من ألم شديد طوال اليوم، ودخل مستشفى في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

وتلقى «سايندون» مسكنات للألم من الأطباء وقرر حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار على الرغم من الألم، بعد اختباره السلبي بسبب التهاب الزائدة الدودية وحصى الكلى، لكنه تعرض لمزيد من الألم بعد أن فاز الفريق بجائزة أفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95.

وتواجد «سايندون» وراء الكواليس لإجراء مقابلات في غرفة الصحافة وعاد إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء عملية لإصلاح الأمعاء الدقيقة الممزقة، حسبما قالت شركة التأثيرات البصرية «Weta FX».