3 أفلام جديدة لـ بريندان فريزر بعد حصوله على أوسكار أفضل ممثل

ينتظر الجمهور الممثل الأمريكي بريندان فريزر في 3 أفلام جديدة بعد حصوله على جائزة أوسكار أفضل ممثل، في حقل توزيع جوائز أوسكار الـ 95 عن فيلم «The Whale»، وأبرز تلك الأعمال فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكوسيزي، والذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.

والفيلم «Killers of the Flower Moon» مأخوذ عن كتاب بنفس العنوان للكاتب ديفيد جران، وهو يدور عن التحقيق في سلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي في أوسيدج نيشن، والتي ارتكبت بعد اكتشاف النفط في الأراضي القبلية، وحصل «فريزر» على الدور في 2021، حيث يؤدي دور محامي يدعى دبليو إس. هاملتون، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أما الفيلم الثاني الذي يشارك به الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، بعنوان «Brothers» بطولة جوش برولين وبيتر دينكلاج وجلين كلوز، ومن إخراج ماكس بارباكو، بينما يحمل الفيلم الثالث عنوان «Behind the Curtain of Night»، وهو فيلم خيال علمي تدور أحداثه حول رجل يعود للحياة مرة أخرى مع القدرة على رؤية حياته الماضية، وهو من تأليف وإخراج داليبور ستاخ.

بريندان فريزر عن إلغاء عرض فيلم «Batgirl» بعد تصويره بالكامل

وكان لـ «فريزر» دور رئيسي في فيلم «Batgirl» من عالم DC السينمائي، قبل وقف الفيلم من قبل الشركة المنتجة في 2022، بعد ما تم تصويره بالكامل، وكان يؤدي دور الشخصية الشريرة في الفيلم «فايرفلاي»، وهو ما وصفه بـ «أمر مأساوي».