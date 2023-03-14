منتجة حفل أوسكار 2023: ألغينا مجموعة نكات صعبة تسخر من ويل سميث

شهد حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، سخرية مقدم الحفل جيمي كيميل من الممثل ويل سميث على خلفية واقعة صفع كريس روك على خشبة المسرح العام الماضي، ولكن كشفت مولي ماكنيرني، المنتجة التنفيذية، أن كان هناك عدد من النكات الساخرة حول تلك الواقعة كان من المقرر أن يلقيها «كيميل» ولكنهم لم يرغبوا في أن يكون الوضع أكثر صعوبة، على حد تعبيرها.

وأوضحت مولي ماكنيرني، «لم نرغب في جعل هذا العام كل شيء عن العام الماضي، لا يمكنني إخباركم بعدد النكات عن ويل سميث التي كانت لدينا ثم تخلصنا منها»، متابعة: «بالتأكيد بعض النكات كانت صعبة، لكننا لم نعتقد أن هذا كان مكاننا لفعل ذلك، يجب أن يكون كريس روك هو الفاعل وليس نحن»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

منتجة حفل أوسكار 2023: مازلنا نشعر بالصدمة من ما فعله ويل سميث

وقالت المنتجة التنفيذية لحفل أوسكار 2023، إنهم لم يرغبوا في تجاهل واقعة العام الماضي تماما، «لقد أحببنا حقًا فكرة السخرية مما حدث العام الماضي، أعتقد أننا ما زلنا نشعر بالصدمة قليلاً من كيفية حدوث ذلك وكيف أنه بعد مشاهدة هذا العنف، كان على الجميع الجلوس للاستماع لخطاب قبول ويل سميث لجائزة أفضل ممثل».

جيمي كيميل يسخر من ويل سميث في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وهي الواقعة التي سخر منها جيمي كيميل في مونولوجه الافتتاحي بحفل توزيع جوائز أوسكار، أمس، قائلا: «نحن نعلم أن هذه ليلة خاصة بالنسبة لكم ونريدكم أن تستمتعوا بها وتشعروا بالأمان، والأهم من ذلك أن أشعر أنا بالأمان»، متابعا: «لذلك لدينا سياسة صارمة، إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف في أي وقت أثناء العرض، فسيحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح لك بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة».